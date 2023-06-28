Подмосковье 28 июня 2023, 15:37 Более 3 миллионов жителей Подмосковья стали пользователями портала «Добродел» с 2015 года

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Количество пользователей портала «Добродел» превысило три миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Портал „Добродел“ можно назвать визитной карточкой Подмосковья, более трех миллионов пользователей — тому подтверждение. Мы постоянно дорабатываем его и дополняем новыми возможностями. Например, теперь на портале жители могут узнать о планах благоустройства онлайн», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Сервис функционирует с 2015 года. Каждый день в нем регистрируются по 16 тысяч пользователей. Местные жители ежедневно оставляют в среднем по 700 обращений в 24 категориях.

Каклюгина добавила, что пользователи могут скачать мобильное приложение с аналогичным названием. В утилите собрали все сервисы и услуги региона. Его можно скачать по ссылкам в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Ранее сообщалось, что новый стиль мобильного приложения «Добродел» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил художника за идею и ее воплощение в реальность.

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