Подмосковье 26 января 2024, 14:26 Более 3 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры проводятся в Подмосковье в течение всего года. За 12 месяцев 2023-го свое здоровье проверили свыше 3,2 миллиона жителей региона.

«В 2023 году в Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,2 миллиона человек старше 18 лет. Обследование позволило выявить у них почти 130 тысяч заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Среди обнаруженных патологий — 120 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний, семь тысяч случаев сахарного диабета и 2,6 тысячи онкологических заболеваний. Всех пациентов направили на лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».