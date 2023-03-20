Подмосковье 20 марта 2023, 17:43 Более 3 миллионов рублей штрафов выписали за незаконную перевозку мусора в Подмосковье за неделю

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Сумма штрафов за незаконную перевозку отходов в Подмосковье составила более трех миллионов рублей за прошлую неделю. В начала 2023 года контроль за грузовиками с мусором ведет автоматизированная система с фотофиксацией.

«За период с 13 по 19 марта система фото- и видеофиксации помогла выявить 60 нарушителей. Наибольшее количество транспортных средств без разрешения на перемещение отходов было обнаружено в Одинцове», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

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За неделю в округе зарегистрировали 17 попыток незаконного вывоза мусора. Еще восемь зафиксировали в Химках и семь — в Талдоме.

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Сумма штрафа за нарушение колеблется от трех до 250 тысяч рублей в зависимости от того, физическое ли лицо перевозчик или юридическое лицо.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором данных нововведений.

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