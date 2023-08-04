Подмосковье 04 августа 2023, 10:01 Более 3 миллионов поездок совершили на автобусных маршрутах Лобни с начала года Unsplash

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Работу общественного транспорта проверили в Лобне. Всего с начала года на городских маршрутах пассажиры совершили более трех миллионов поездок.

Специалисты администрации Лобни проверили, как организована работа общественного транспорта в округе. Они обратили внимание на недочеты, оставшиеся после ремонта тротуаров. Коммунальным службам поручили в самый короткий срок провести работу над ошибками.

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Особое внимание уделили не только автобусам и расписанию, но и привокзальной площади. В прошлом году схему движения около автостанции изменили в пользу общественного транспорта. Перенесли остановки, выделили специальную зону для парковки личных автомобилей, установили ограждения для безопасности пассажиров и пешеходов.

«Расписание автобусов мы проверили, понаблюдали, что автобусы в принципе ходят согласно расписанию. Количества маршрутов на сегодняшний день хватает, очередей не наблюдается. Пообщались также с жителями, узнали, что данных проблем на сегодняшний день не существует, но мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Лобня Дмитрий Чистяков.

Сегодня на 19 городских маршрутах Лобни работают 96 автобусов. Самыми популярными считаются маршруты № 1, № 21 и № 23, на которых можно добраться до станции МЦД из Красной Поляны, аэропорта Шереметьево и от озера Круглое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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