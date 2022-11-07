Более 3 миллионов человек воспользовались подмосковными электричками на ноябрьских праздниках | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:03 Более 3 миллионов человек воспользовались подмосковными электричками на ноябрьских праздниках

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Чаще всего поездами ЦППК пассажиры пользовались 4 ноября — 1,17 миллиона поездок. Это на 30% больше, чем год назад. Тогда в День народного единства электричками воспользовались 899 тысяч пассажиров.

Самыми популярными направлениями в этом году стали Ярославское, где проехали 595 тысяч человек, Казанское (492 тысячи) и Курское (357 тысяч).

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В День народного единства и накануне праздника график движения электричек был скорректирован. 3 ноября поезда ходили по расписанию пятницы, 4 и 5 — по расписанию субботы, 6 ноября — по расписанию воскресенья. Также было назначено несколько дополнительных рейсов.

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Ранее компания ЦППК рассказала, что поезда Московского транспортного узла и региональных центров прошли ежегодные комиссионные проверки перед зимой. В результате осмотров специалисты подготовили к холодам более 240 электричек и рейсовых автобусов.