Подмосковье 07 июля 2023, 18:06 Более 3 миллионов человек посетили парки в Химках с начала года

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Свыше трех миллионов человек посетили парки Химок с начала года. Парк имени Толстого, «Экоберег» и сквер имени Марии Рубцовой стали лидерами по посещаемости.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что парки региона посетило 35 миллионов человек за первые шесть месяцев 2023 года. Места отдыха пользуются большим спросом у жителей и гостей региона.

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Пресс-служба администрации Химок сообщила, что сейчас в округе благоустраивают две зоны отдыха.

Например, реконструкцию парка Толстого завершат уже осенью. В начале сезона там запустили колесо обозрения высотой более 50 метров, открыли сухой фонтан с интерактивной подсветкой, обустроили детскую площадку, новый веревочный парк, скалодром, площадку для йоги и танцев. Вскоре откроют скейт-парк и обновят входные группы.

На втором этапе благоустройства в парке обновят пляжную зону, оборудуют смотровую, спортивные и две детские площадки, установят аттракционы и запустят кольцевой веломаршрут протяженностью более двух километров. Парк оборудуют камерами видеонаблюдения «Безопасный регион».

Сейчас также идет благоустройство Химкинского лесопарка. Этим летом там установят лавочки и урны, подключат видеонаблюдение, сделают пешеходные тропинки, велодорожки и лыжероллерную трассу.

Работы продолжат в 2024 году. Специалисты облагородят родник Святого Георгия и построят две парковки на 140 мест.

«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк „Экоберег“ в Левобережном и зона отдыха „Два берега“ в Старых Химках. Также в 2022-м за счет частных инвестиций мы открыли парк „Лукоморье“ в Сходне», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Кроме того, в ближайшие годы в Химках реконструируют парк «Яковлево», зону отдыха у Барашкинского пруда и набережную «Васко да Гама», модернизируют парки «Экоберег», «Подрезково» и скверы «Юбилейный» и «Юность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе создадут более 180 парков.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет проводить ему там больше времени. Это может быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания», — подчеркнул Воробьев.

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