11 августа 2023, 21:00
Более 3 километров теплосетей отремонтируют в Мытищах к концу года
Тепловые сети протяженностью более трех километров отремонтируют в деревне Беляниново в городском округе Мытищи. Работы завершат к концу года.
Специалисты капитально отремонтируют тепловые сети протяженностью 3277 километров. Перед началом работ территорию расчистили, сейчас там прокладывают трубы. Готовность объекта достигла 68%.
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