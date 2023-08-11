Подмосковье 11 августа 2023, 21:00 Более 3 километров теплосетей отремонтируют в Мытищах к концу года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Тепловые сети протяженностью более трех километров отремонтируют в деревне Беляниново в городском округе Мытищи. Работы завершат к концу года.

Специалисты капитально отремонтируют тепловые сети протяженностью 3277 километров. Перед началом работ территорию расчистили, сейчас там прокладывают трубы. Готовность объекта достигла 68%.

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