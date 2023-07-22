Подмосковье 22 июля 2023, 15:05 Более 3 километров асфальтобетонного покрытия отремонтируют в Лобне Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы отремонтируют асфальтобетонное покрытие на шести муниципальных улицах города, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Всего специалисты планируют обновить три километра участков.

Как отметили в ведомстве, работы проводят на улицах Ленина, Мирной и Научный Городок, где находятся почта, МФЦ и Дом культуры. Также покрытие ремонтируют на участке от пожарной части до дома № 13 по улице Чехова и территорию от школы № 1 до озера Киово на улице Павлика Морозова.

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Кроме того, новая дорога появится на улице Крупской, где расположены медучреждения, оздоровительный комплекс и городской пруд. После завершения работ проезд станет удобнее и комфортнее для порядка 15 тысяч автолюбителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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