Подмосковье 16 мая 2023, 21:10 Более 2,9 тысячи проб воздуха взяли в Подмосковье в прошлом году

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Более 2,9 тысячи проб воздуха для проверки загрязнений взяли в 2022 году в Московской области. Об этом рассказали во время семинара с участием Общественной палаты области, Министерства экологии и природопользования, а также Министерства информации и социальных коммуникаций Подмосковья.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов сообщил, что система мониторинга загрязнения воздуха работает в Московской области с 2019 года. В Подмосковье установили 264 датчика, за данными которых можно следить через геопортал региона.

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«Вы живете и работаете в Подмосковье, поэтому хорошо знаете, как часто люди жалуются на неприятный запах. Для того, чтобы воздух стал чище, а жалоб стало меньше, была создана система экологического мониторинга. Она позволяет контролировать состояние воздуха, шума и отбирать пробы грунта и воды», — рассказал Фирсов.

В регионе есть стационарные посты, также система мониторинга включает в себя четыре передвижные экологические лаборатории. Они выезжают на место в случае выявления превышения загрязнения в течение 15 минут, исследуют возможный источник выбросов и определяют скорость ветра.

В прошлом году они совершили почти тысячу выездов и взяли свыше 2,9 тысячи проб воздуха.

«Важно, чтобы жители знали, для чего это нужно, как они работают, понимали, где посмотреть данные о загрязнениях. Все это находится в открытом доступе», — отметила зампред комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

В 2022 году число жалоб на плохой запах было около 7,4 тысячи. В этом году их количество снизилось до двух тысяч.

«Основная часть обращений, которые поступают в экологический надзор, связана с качеством атмосферного воздуха. В данном направлении тесно взаимодействуем с „Мособлэкомониторингом“. Анализируя их, на тепловой карте мы обозначаем проблемные зоны», — рассказал начальник управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования региона Юрий Гагин.

Благодаря отслеживанию ситуации в прошлом году устранили более 200 незаконных источников выбросов. В итоге количество жалоб на загрязнение воздуха снизилось на 70%.

«Наша система наблюдения дополняет федеральную наблюдательную сеть. В режиме реального времени мы понимаем, что происходит, выходим на источники загрязнения и проводим работу по нормализации ситуации», — рассказал директор ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук.

В этом году инспекторы эконадзора обследовали 11 промышленных площадок и провели инвентаризацию на 126 объектах. В итоге они вынесли 79 предостережений о нарушениях.

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