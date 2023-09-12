Подмосковье 12 сентября 2023, 15:10 Более 29 незаконных построек снесли в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье снесли 29 незаконно возведенных зданий. Большинство из них должны были использоваться в качестве торговых центров, складов, гаражей и хозблоков.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, девять зданий снесли в Люберцах, Щелкове и Красногорске. Они предназначались для складов, магазинов, кафе и других целей.

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Всего с начала года жители Подмосковья направили свыше 540 обращений о самовольных постройках в регионе через портал «Добродел». По каждому их таких объектов ведется расследование, после чего их либо приводят в порядок, либо сносят.

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