Более 280 тысяч тренировок прошло по проекту «Беговая лига Подмосковья» с апреля | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Более 280 тысяч тренировок прошло по проекту «Беговая лига Подмосковья» с апреля

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Проект «Беговая лига Подмосковья» презентуют на форуме «Россия — спортивная держава». Десятый международный спортивный форум пройдет 28 по 30 сентября в Кемеровской области.

Форум «Россия — спортивная держава» ежегодно собирает лидеров спортивной отрасли и политических лидеров для обсуждения тем профессионального, массового спорта и физкультуры. На форуме будут найдены решения стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года. Участники форума будут учитывать внешние и внутренние условия работы спортивной отрасли и выработают приоритеты развития спорта в условиях санкций.

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В ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове 29 сентября проведут нетворкинг-сессию «Лучшие региональные практики пропаганды физической культуры и спорта». Именно на этом мероприятии и будет презентована «Беговая лига Подмосковья».

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«Весной этого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запущен уникальный легкоатлетический проект «Беговая лига Подмосковья». Уже сейчас можно сказать, что это один из самых популярных и успешных спортивных проектов в регионе. На сегодняшний день на сайте «Беговой лиги Подмосковья» зарегистрированы 8,5 тысяч участников, которые совместными усилиями уже преодолели свыше 1,6 миллиона километров и выполнили более 280 тысяч тренировок», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Участники проекта «Беговая лига Подмосковья» на сайте могут сами выбрать тренировочные задания по бегу и ходьбе. После выполнения заданий участники получают баллы, которые затем можно обменять на слоты для участия в забегах по городам Подмосковья, полезные подарки и поощрительные привилегии.

Присоединиться к проекту бесплатно может любой желающий в возрасте от 14 лет. Уровень спортивной подготовки бегуна не важен.

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