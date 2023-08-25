Подмосковье 25 августа 2023, 18:57 Более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области убрали 66,5 тысячи гектаров земли. Специалисты собрали более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По его словам, средняя урожайность 43,2 центнера на гектар. Всего в этом году нужно убрать 193,5 тысячи гектаров земли.

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Озимые зерновые убрали на площади 49,4 тысячи гектаров, а валовый сбор составил 219,2 тысячи тонн.

«Яровые зерновые убраны на площади 11,3 тысячи гектаров, валовый сбор составил 45,1 тысячи тонн при средней урожайности — 40 центнеров на гектар», — уточнили в министерстве.

Зернобобовые убрали на площади 5,8 тысячи гектаров, валовый сбор составил 22,4 тысячи тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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