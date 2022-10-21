Более 280 тысяч объектов осмотрели инспекторы ГУСТ с начала года | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 20:18 Более 280 тысяч объектов осмотрели инспекторы ГУСТ с начала года

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Инспекторы Главного управления содержания территорий полностью выполнили план по инспектированию территорий за третий квартал года. В этом году KPI инспекторов ГУСТ был пересмотрен.

Команда ведомства рассказала о выполнении плана инспектирования территорий. После внесения изменений в KPI (ключевые показатели эффективности) инспекторов, сотрудникам были даны цели по количеству инспектируемых объектов и фиксируемых дефектов.

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В штате ГУСТ числится 254 инспектора. По результатам оптимизации процессов за третий квартал этого года было обследовано 94833 объекта, а за девять месяцев 2022 года — 284499 объекта.

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«План выполнен на 100%, надеемся, что с таким подходом Подмосковье с каждым днем будет становиться чище. Само собой, при таких показателях мы отметили лучших сотрудников из городских округов: Химки, Пушкино, Руза, Наро-Фоминск, Дубна и Коломна», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

ГУСТ планирует проводить мероприятия по подведению итогов каждый квартал. Регулярная отчетность позволяет выявлять вопросы, требующие усиленного контроля и проводить аналитику процессов инспектирования.