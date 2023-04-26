Подмосковье 26 апреля 2023, 15:39 Более 280 школьников стали участниками патриотической игры «Зарница» в Мытищах

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Патриотическая игра «Зарница» прошла в Мытищах. На стадионе «Строитель» собралось рекордное количество участников — 280 человек в составе 30 команд.

Патриотическая игра «Зарница. Наследники победителей» была посвящена 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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«Наша молодежь, действительно, самая дружная, самая активная и <…> патриотичная. Молодежь, которая любит свою Родину, которая ценит свою Родину, и самое главное — гордится всеми заслугами и победами предшествующего поколения», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Команды разделили на две возрастные группы: младшую — от 10 лети старшую — до 25 лет. Хоть и нормативы для них разные, все они должны были пройти 20 локаций. Участникам предстояло разобрать и собрать автомат АК-74, оказать первую помощь, разбить лагерь с палаткой, ориентироваться на местности, пройти надувную полосу препятствий и другие испытания.

По результатам игры определили шесть команд-победителей: три из старшей и три из младшей возрастной группы.

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