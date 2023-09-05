Подмосковье 05 сентября 2023, 17:47 Более 280 организаций Подмосковья предоставят налоговый вычет за занятия спортом в 2023 году администрация г.о. Солнечногорск

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Министерство физической культуры и спорта Подмосковья проводит прием заявок для включения в реестр организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом. Список сформируют до 1 ноября.

В 2022 году в реестр вошло 128 подмосковных организаций, а уже в 2023-м — 283. В первом полугодии за налоговым вычетом обратились свыше восьми тысяч жителей региона.

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Вернуть можно 13% от потраченной суммы. Для этого необходимо, чтобы организация, предоставляющая данные услуги, находилась в специальном перечне. Возврат денег можно оформить как на себя, так и на детей до 18 лет или 24 лет при условии, что они обучаются на очной форме.

Отмечается, что остаток налоговых вычетов за спортивные тренировки не переносится на следующий год, так что накопить его нельзя.

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