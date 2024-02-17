Подмосковье 17 февраля 2024, 14:28 Более 280 дворников привлекли для борьбы с последствиями снегопада в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне продолжается активная работа по расчистке территорий после сильного снегопада. На улицах города трудятся 289 дворников из муниципальных и управляющих компаний, а также одна бригада на усиление.

Для борьбы со снегом на улицы города было привлечено 62 единицы техники, включая шесть самосвалов и снегоуборщиков. За прошедшие сутки удалось вывезти 1429 кубометров снега, что составляет в среднем 64 выезда.

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«Наша техника также вышла полным составом», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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