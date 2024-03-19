Подмосковье 19 марта 2024, 15:19 Более 280 дополнительных контейнеров для мусора установили в Подмосковье за 3 дня пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Модернизацию контейнерных площадок продолжают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ревизию уже провели в Одинцове, Красногорске, Химках и Ленинснком округе, где обновят, расширят или перенесут 238 объектов. До 1 мая работы выполнят во всех округах региона.

«Хочу поблагодарить тех, кто внимательно относится к каждой контейнерной площадке, к каждому маршруту мусоровоза. Без управляющих компаний, без руководства округов обеспечить перемены, о которых я говорил, крайне сложно. Поэтому те главы, которые вовлечены в эту модернизацию, первыми увидят результат и радикальное снижение жалоб», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

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О работе по модернизации контейнерных площадок рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Первое, с чего мы начали — это создали комиссию, чтобы на месте разбираться, в чем проблема каждой конкретной площадки. Так мы выработали типовые решения, необходимые по каждому двору. Алгоритм опробовали в Одинцове, Красногорске, Химках и Лениснком округе. Здесь составили план действий по 238 контейнерным площадкам», — сказал министр.

Установлено, что на 113 площадках в этих округах нужно добавить баки, чтобы исключить навалы мусора. Еще 52 объекта требуют переноса, чтобы обеспечить подъезд машин. 21 площадка нуждается в серьезном обновлении.

«Принято решение об установке дополнительных баков. За эти три дня работы отработали уже 105 контейнерных площадок, установили 281 бак. Порядка 90 контейнерных площадок мы убрали с двойного вывоза уже сейчас», — добавил Велиховский.

Министр обозначил задачу — выполнить работы по обновлению контейнерных площадок до 1 мая. Многие городские округа уже приступили к отработке.

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