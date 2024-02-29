Подмосковье 29 февраля 2024, 14:23 Более 2,8 тысячи кровель очистили от наледи в Подмосковье за 2 дня ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья начали чистить крыши многоквартирных домов от наледи и сосулек. За два дня обработали 2,8 тысячи крыш.

«Сформировали план по очистке многоквартирных домов со скатными кровлями до 4 марта включительно. Крыши с углом наклона особенно восприимчивы к наледи и снежным свесам, поэтому им уделяем особое внимание при весеннем потеплении», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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За два дня специалисты очистили от льда крыши более 2,8 тысячи домов. Сбили сосульки на свесах, козырьках и балконах.

В ГУСТ отметили, что сотрудники управляющих и коммунальных организаций из Серебряных Прудов хорошо справились со своими обязанностями в эти два дня. Наледь на крышах удалили по 42 адресам.

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