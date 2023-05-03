Подмосковье 03 мая 2023, 12:32 Более 28 тысяч ветеранов Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы Пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья

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Более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Подмосковье, получили выплаты ко Дню Победы. В министерстве социального развития региона отметили, что деньги на банковские карты перечислили проактивно, а тем, кто получает выплаты через почту, принесут их в мае вместе с пенсией.

«Дополнительно, за счет федерального бюджета, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату в десять тысяч рублей», — сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны положены выплаты в размере 25 тысяч рублей, а труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и несовершеннолетним узникам фашизма, выплатят по 15 тысяч рублей.

Отмечается, что сейчас в Московской области проживают свыше 900 фронтовиков. В преддверии 9 Мая социальные службы поздравят их на дому и вручат памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

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