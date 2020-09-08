Более 28 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Подмосковья
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В ведомстве уточнили, что более 13 тысяч пассажиров без масок зафиксировали на железнодорожном транспорте. Больше всего нарушителей обнаружили на на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях МЖД.
Еще больше нарушителей ездили на общественном транспорте — речь идет о 15 тысячах жителей региона.
В Минтранспорта подчеркнули, что жители Подмосковья при передвижении на железнодорожном транспорте должны надевать маски не только при посадке в вагон электропоезда, но и при входе на станцию. Тем, кто передвигается на автобусах, необходимо носить средство защиты на остановке, перед посадкой в транспорт.
В ведомстве напомнили, что масочный режим начал действовать в региональном общественном транспорте с 12 мая. Жителей, у которых нет средств индивидуальной защиты, ждет штраф. В соответствии со статьей КоАП Московской области он составляет пять тысяч рублей.
Рейды по соблюдению масочного режима в транспорте и на прилегающей к нему инфраструктуре проводят каждый день.