Более 28 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Подмосковья

С начала августа в Московской области выявили свыше 28 тысяч нарушений масочного режима. Более 2,7 тысячи граждан получили штрафы — их общая сумма составила 13,5 миллиона рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В ведомстве уточнили, что более 13 тысяч пассажиров без масок зафиксировали на железнодорожном транспорте. Больше всего нарушителей обнаружили на на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях МЖД.

Еще больше нарушителей ездили на общественном транспорте — речь идет о 15 тысячах жителей региона.

В Минтранспорта подчеркнули, что жители Подмосковья при передвижении на железнодорожном транспорте должны надевать маски не только при посадке в вагон электропоезда, но и при входе на станцию. Тем, кто передвигается на автобусах, необходимо носить средство защиты на остановке, перед посадкой в транспорт.

В ведомстве напомнили, что масочный режим начал действовать в региональном общественном транспорте с 12 мая. Жителей, у которых нет средств индивидуальной защиты, ждет штраф. В соответствии со статьей КоАП Московской области он составляет пять тысяч рублей.

Рейды по соблюдению масочного режима в транспорте и на прилегающей к нему инфраструктуре проводят каждый день.