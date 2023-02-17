Подмосковье 17 февраля 2023, 12:43 Более 28 тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за год

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Система «Безопасный регион» работает в Подмосковье с 2015 года. С помощью видеокамер в регионе контролируют защищенность жителей.

В 2022 году число камер «Безопасного региона» увеличилось более чем на 28,6 тысячи, в 2023 году добавилось еще около двух тысяч.

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«Новые точки видеонаблюдения появились в 57 городских округах Московской области. Из них четыре тысячи камеры заработали в Люберецком округе, три тысячи — в Балашихе и 2,4 тысячи — в Красногорском округе», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Видеокамеры установлены на входах в подъезды домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом со школами и другими общественными пространствами. Отмечается, что при строительстве или реконструкции объектов в Подмосковье необходимо подключить их комплекс видеонаблюдения к системе «Безопасный регион». Опция доступна на региональном портале «Госуслуги».

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