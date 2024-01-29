Подмосковье 29 января 2024, 11:18 Более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе для семей оформили в Подмосковье за год Unsplash

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Московская область занимает второе место по количеству выданных ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки» в России. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Программа позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Депутат напомнил, что Владимир Путин высказался за продление программы после 1 июля 2024 года.

Льготная ипотека доступна для семей, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок, а также семьям с двумя и более детьми. Ставка по кредиту составляет до 6% годовых.

Список банков, участвующих в программе, можно посмотреть по ссылке.

Многодетные семьи Подмосковья получили федеральные и областные награды на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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