17 апреля 2023, 13:41
Более 2,7 тысячи жителей Подмосковья воспользовались Службой помощи при ДТП на прошлой неделе
За последнюю неделю службой помощи при ДТП в Московской области воспользовались более 2,7 тысячи раз. Местные жители получили квалифицированную информационно-консультационную поддержку.
«Пятьсот сорок восемь обратившихся, это 20% от общего количества, воспользовались помощью, чтобы оформить Европротокол», — рассказали в региональном Минтрансе.
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Если водитель попал в аварию или у него сломалась машина, он сможет позвонить по номеру 112 или по телефону службы: 8 (800) 444-58-34.
Европротокол можно оформить, если в ДТП попали не более двух машин и нет пострадавших. Теперь более 65% аварийных ситуаций решаются с помощью операторов службы.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что все ямы на дорогах устранят к 1 мая в Подмосковье.
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ДТП
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