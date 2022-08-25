Более 2,7 тысячи студентов поступили в подмосковные медколледжи

В Подмосковье закончилась приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Уже не первый год наблюдается повышенный интерес к медицинским специальностям. Уже 2,7 тысячи студентов поступили в подмосковные медицинские колледжи.

«Наиболее востребованными специальностями оказались сестринское и лечебное дело. Конечно, мы ждем их после завершения обучения в наших больницах и поликлиниках», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В целом документы на медицинские специальности подавали около семи тысяч абитуриентов. По сестринскому и лечебному делу конкурс составлял до 4 человек на место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья начнут проводить линейки с поднятием флага России и гимном каждую неделю.