Подмосковье 04 апреля 2023, 13:30 Более 2,7 тысячи дольщиков ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе получат ключи от квартир Группа «Самолет»

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В жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского округа достроили шестой корпус. Так, в рамках пятой очереди строительства ключи от квартир передадут 2762 покупателям.

Жилая площадь корпусов превышает 117 тысяч квадратных метров. Здания от 12 до 17 этажей образуют три урбан-блока, в которых предусмотрены квартиры разных типов — от студий до четырехкомнатных помещений. Для удобства жителей оборудованы просторные колясочные, а на подземном уровне зданий запроектированы кладовые для хранения вещей.

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На первых этажах комплекса разместились нежилые помещения для стрит-ритейла, что позволит создать дополнительные рабочие места. Также проектом предусмотрено строительство 18 детских садов и девяти школ. Кроме того, на территории ЖК появится поликлиника, пожарная часть, отделение полиции и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас В Московской области строят 37 школ.

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