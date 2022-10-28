Более 27 тысяч нарушений при подготовке к отопительному сезону устранили в домах Подмосковья | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:43 Более 27 тысяч нарушений при подготовке к отопительному сезону устранили в домах Подмосковья

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В администрации городского округа Клин прошло расширенное заседание комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ. Говорилось о том, как подготовить объекты ЖКХ к отопительному периоду, а также то, как будет модернизироваться структура в военных городках.

Только за последнее время удалось проверить в Подмосковье порядка 36 тысяч многоквартирных домов. Выявлена была примерно 31 тысяча нарушений, и около 90 процентов из них к этому моменту уже удалось ликвидировать.

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Чаще всего оказывалось, что тепловые контуры не закрылись, инженерные системы могли быть повреждены, подвалы оказывались затопленными или засоренными. Отдельное внимание уделялось тому, чтобы на чердаках и в подвалах был правильный температурный и влажностный режим. Также оказалось очень важно обследовать дымовые каналы и вентиляцию там, где в дома проведен газ.

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По результатам этой проверки удалось разработать рекомендации по подготовке к ОЗП в ближайшие два года. Нужно будет осматривать жилой фонд, проводить все обязательные работы.

«Неукоснительно следовать требованиям законодательства, особое внимание уделять обследованию дымоходов, вентиляционных каналов и газовых систем, обеспечению нормативного температурно-влажностного режима. Органы местного самоуправления должны строго соблюдать сроки сдачи паспортов готовности домов и их размещения в системе АИС ГЖИ, а к проверкам подготовки к ОЗП обязательно привлекать председателей и членов советов МКД», — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.