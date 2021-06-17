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    17 июня 2021, 09:39

    Более 27 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья с февраля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали свыше 27 тысяч жителей за четыре месяца. Вакцинацию проводят в мобильных и стационарных пунктах.

    Более 27 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья с февраля | Изображение 1

    Предварительная запись не потребуется. Все желающие, если у них нет противопоказаний, могут привиться в удобное для себя время.

    Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, стационарные пункты вакцинации появились уже в 32 центрах «Мои документы».

    За четыре месяца в МФЦ провакцинировались более 27 тысяч человек

    Максим Рымар.

    Процедуру проводят врачи поликлиник. Они строго соблюдают все санитарные требования.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

    Более 27 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья с февраля | Изображение 2

    Для прививки потребуется взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В Московской области действует уже более 200 пунктов вакцинации. Выбрать удобный поможет интерактивная карта.

    Список пунктов вакцинации в МФЦ доступен по ссылке.