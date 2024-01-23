Подмосковье 23 января 2024, 14:51 Более 27 тысяч человек посетили парк Толстого в Химках на прошлой неделе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Парк Толстого в Химках занял четвертое место в рейтинге самых посещаемых зон отдыха Подмосковья. Только за прошедшую неделю гостями парка стали 27 тысяч человек. Рейтинг составили в Министерстве благоустройства Московской области.

Несмотря на снежную зиму, химчане и гости города активно посещают парк в этом году. Одной из самых популярных локаций среди посетителей является колесо обозрения. Вопреки морозам, на аттракционе прокатились более трех тысяч человек. Кабинки оснащены системой подогрева и кондиционирования, что позволяет комфортно проводить время даже при низких температурах.

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«Парк имени Толстого уже на протяжении многих лет является излюбленным местом отдыха не только для жителей Химок, но и для гостей из соседних муниципалитетов. Инфраструктура парка, различные локации — все это располагает к прогулкам. На его территории расположены спортивная зона и концертная площадка. Это позволяет жителям отдохнуть и провести время с пользой, не выезжая за пределы округа», — отметил депутат Совета депутатов Владимир Суслов.

Еще одной привлекательной точкой для жителей и гостей является музейный комплекс «Артишок». За прошлый год посетителями выставок и творческих мероприятий музея стали почти 20 тысяч человек.

В этом году стартует второй этап модернизации зоны отдыха. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в парке возведут смотровую площадку с ударопрочным ограждением из стекла, на склонах у пляжа обустроят металлические пандусы и большую лестницу. На самом пляже появится зона тихого отдыха с деревянным настилом, гамаками, вращающимися стульями и большими качелями, а также волейбольная и воркаут-площадки, душевые кабины и раздевалки. Специально для юных посетителей построят площадку для игры с песком и водой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

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