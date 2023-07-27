Подмосковье 27 июля 2023, 15:01 Более 266 тысяч детей из Подмосковья поучаствовали в проекте «Школа жизни» «Бумажная птица»

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В этом году в мероприятиях просветительского проекта «Школа жизни» поучаствовало более 266 тысяч ребят из 1043 школ и других образовательных учреждений. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По данным министерства образования региона, дети обсудили социальные темы, узнали, что такое инвалидность, и научились уважительно относиться к людям с ОВЗ.

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«Благодаря проекту учениками и их педагогами в Подмосковье было проведено более 1000 акций добра», — добавила вице-губернатор.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать проект, делаем его интереснее, пробуем разные форматы», — сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“» Павел Ткаченко.

Он заявил, что школьники охотно участвуют в уроках со знаменитостями. Проект организовывают в Подмосковье третий год подряд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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