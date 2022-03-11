Более 265 семей Подмосковья получили бесплатно землю с начала года

Еще свыше 265 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года. Это коснулось жителей 30 городских округов.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, работа по передаче бесплатных участков многодетным семьям продолжается.

Абсолютно в каждом округе подбираются массивы для предоставления многодетным семьям Наталья Адигамова.

Больше всего земель с января выдали семьям в Электростали. Следом идут Подольск, Домодедово, Одинцово, Клин, Пушкино и Орехово-Зуево.

С тех пор как в Московской области начал действовать закон о бесплатной передаче земель многодетным, участки выдали 30 767 семьям.

Лидером этого направления стал городской округ Лотошино. На втором месте — Серебряные Пруды, а третье — у Луховиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важная задача — дать бесплатно землю и фермерам.