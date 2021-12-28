Более 260 жителей деревни Чемодурово Воскресенского округа обеспечили газом

Деревня Чемодурово в городском округе Воскресенск стала 50-м пунктом газификации по губернаторской программе в 2021 году. Газ получили 266 жителей, сообщили в Минэнерго Московской области.

Для реализации этого проекта было проложено около девяти километров газопровода.

Также в Минэнерго добавили, что в рамках программы соцгазификации в 2021 году газораспределительные сети бесплатно подвели до границ земельных участков 36 тысяч жителей в 1113 населенных пунктах Московской области.

«По поручению губернатора Московской области мы принимаем все необходимые меры для успешной реализации президентского проекта соцгазификации. Идет кропотливая, большая и интересная работа, в которой, помимо „Мособлгаза“, задействованы почти все ведомства Московской области. И эта работа настолько меняет качество жизни людей, что мы все должны относиться к ней очень ответственно», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее стало известно, что газ подключили к 14 тысячам домов по президентскому проекту в Подмосковье.