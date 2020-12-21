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    21 декабря 2020, 18:01

    Более 260 тысяч жительниц Подмосковья оформили выплату на питание во время беременности и кормления ребенка

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Ежемесячную выплату на питание беременных, кормящих матерей и детей до трех лет в Подмосковье оформили более 260 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

    Выплату в регионе предоставляют с 1 января этого года. Ранее беременным и кормящим женщинам выдавали продуктовые наборы. Но Мособлдума в прошлом года приняла закон, согласно которому наборы заменили на выплаты.

    Теперь беременные жительницы Подмосковья получают 400 рублей в месяц, кормящие мамы — тысячу рублей, дети до года — тысячу рублей, дети от года до трех лет — 600 рублей. С начала года выплату оформили 262 125 жителей региона.