Более 260 тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получают компенсацию за оплату ЖКУ

Она уточнила, что получить меру социальной поддержки могут жители, имеющие льготный статус и официально зарегистрированные в Московской области.

«В регионе более 68,5 тысячи многодетных семей и более 260 тысяч жителей с инвалидностью получают ежемесячную денежную компенсацию за ЖКУ. Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%. Отмечу, что многодетным семьям Подмосковья компенсация расходов за коммунальные услуги предоставляется без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Неважно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», — прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Меры соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде выплаты ежемесячных денежных компенсаций. Деньги зачисляют на счета получателей, открытых в банках, либо выплачивают через организации почтовой связи или иные субъекты.

Для получения государственной услуги необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить сканы-образцы документов.

Ранее министр рассказала, что с апреля 2020 года в Подмосковье было выплачено 4,6 миллиарда рублей в качестве пособий по безработице.