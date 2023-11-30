30 ноября 2023, 12:50
Более 260 стерилизаторов и дезинфекторов поступило в больницы Подмосковья с начала года
Новое стерилизационное оборудование поступило в больницы Подмосковья в 2023 году. Это установки для дезинфекции эндоскопов, сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы и другие аппараты.
«Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций — в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию оборудования, инструментов и помещений. На закупку техники направили почти 250 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Оборудование поступило в том числе в Люберецкую областную больницу.
«Важно, что оно не зависит от импортных дезинфицирующих составов и при этом более функционально, может работать с разными химическими препаратами», — отметила врач Екатерина Титова.
Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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