Более 260 подмосковных водителей автобусов устроились на работу по программе «Приведи друга» | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Более 260 подмосковных водителей автобусов устроились на работу по программе «Приведи друга»

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Новая программа для действующих работников «Мострансавто» позволила пополнить ряды подмосковных водителей автобусов. Суть в том, чтобы привлечь сотрудников предприятия к поиску кадров за счет премий.

За каждого кандидата в водители, успешно прошедшего испытательный срок в три месяца, работник, рекомендовавший его, получает единовременную премию в размере 10 тысяч рублей. Выплаты уже получили 76 сотрудников.

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Акция «Приведи друга» распространяется и на кандидатов в водители с правами категорий B или C, пришедших в «Мострансавто» для повышения уровня мастерства до категории D и последующего трудоустройства. Обучение могут проходить водители старше 21 года с открытой категорией В или С. Приступить к работе можно после экзамена и стажировок.

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Для трудоустройства нужно обратиться по телефону 8 (495) 419-17-95 или направить заявку на почту rabota@gupmta.ru. Водителей «Мострансавто» обеспечивают летней и зимней униформой, они имеют увеличенный отпуск до 42 календарных дней, а также некоторые льготы. Например, водители получают частичную компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и льготные условия проживания в общежитии для иногородних работников.

В конце лета Подмосковье получило 110 новых современных автобусов — их передали в «Мострансавто». Большую часть предоставили Подольску, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем автобусы выйдут на линии в Химках, Люберцах, Одинцове и Красногорске.

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