Более 260 подъездов жилых домов отремонтируют в Балашихе в этом году

В этом году в Балашихе планируют отремонтировать 263 подъезда. Сейчас в порядок привели уже 26. Рабочие покрасили стены, заменили окна.

В подъезде дома № 2 на Саввинском шоссе, например, осталось сделать только входную группу и пандус. Подъезд планируют сделать тематическим, для этого пригласят художников, которые напишут целую картину на стене.

Преобразился дом № 5 на улице Пионерская. Там отремонтировали три подъезда. В одном из них осталось доделать козырек, а в другом — электрику. Для того, чтобы инициировать ремонтные работы в своем подъезде, нужно обратиться в управляющую компанию.

«Управляющая компания проводит общее собрание собственников. Жители могут обратиться с готовыми предложениями. УК выйдет в этот подъезд, посмотрит на возможность выполнения работ. Совместно с жителями определят виды этих работ, и дальше уже УК подает заявку нам, в администрацию», — пояснила начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ городского округа Балашиха Елена Хромова.

Всего в Балашихе за прошлый год отремонтировали 703 подъезда. Работы проводят по губернаторским программам — «Формирование современной, комфортной городской среды» и «Мой подъезд».