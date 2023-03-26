Подмосковье 26 марта 2023, 19:52 Более 260 локальных подтоплений устранили в Подмосковье в течение дня ГБУ МО "Мосавтодор"

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В Московской области в течение дня оперативно устранили 261 локальное подтопление. В ликвидации последствий ливня были задействованы 1509 сотрудников коммунальных служб и 549 единиц специализированной техники, сообщили в пресс-службе ГУСТ региона.

В ведомстве уточнили, что всего за последние дни в Подмосковье устранили почти три тысячи локальных подтоплений.

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Для устранения подтоплений специалисты используют механизированную откачку воды, очистку решетки ливне-стоковой канализации, ручной водоотвод. Срок ликвидации подтопления составляет не более восьми часов.

Ранее ГУСТ провел аналитику обращений за 2022 год, благодаря чему был сформирован список адресов, наиболее подверженных подтоплениям. На особом контроле находятся 2484 адреса, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить уборку с наступлением весны.

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