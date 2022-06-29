Более 260 дольщиков ЖК «Новоснегиревский» в Истре дождались новоселья

Строительство дома № 27 в жилом комплексе «Новоснегиревский» в городском округе Истра завершено.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

264 дольщика восстановлены в правах и скоро они получат ключи от квартир и смогут отпраздновать новоселье. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство дома в Истре начали в 2017 году. Квартиры дольщики должны были получить в июне 2020 года, но в связи с финансовыми трудностями застройщика ООО «Истринские дали» темпы строительства снизились.

Министерство жилищной политики Подмосковья взяло объект на контроль. Ведомство помогло застройщику скорректировать проектную документацию, подготовить документы, необходимые для завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию.