Подмосковье 07 сентября 2023, 15:42 Более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали в Подмосковье с начала года

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Льготные ипотечные программы для ценных специалистов и других категорий жителей пользуются популярностью в Подмосковье. С начала года выдано более 26 тысяч сертификатов с государственной поддержкой. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, кто имеет право на такие кредиты для покупки жилья.

«Жители Подмосковья могут воспользоваться такими федеральными программами, как семейная ипотека, льготная ипотека и ипотека для IT-специалистов. При этом на прошлой неделе для IT-специалистов были отменены требования к зарплате для заемщиков до 36 лет», — отметил Брынцалов.

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В Подмосковье дополнительно действует программа социальной ипотеки для ценных специалистов, инициированная губернатором Андреем Воробьевым. В этом году врачи, учителя, ученые и тренеры из региона получили уже 296 сертификатов, позволяющих приобрести жилье на льготных условиях.

В Мособлдуме напомнили, что лимит выдачи ипотеки по программам с господдержкой увеличили для IT-специалистов с 240 до 500 миллиардов рублей. Лимит на квартиры в новостройках повысился с 4,5 до пяти триллионов рублей, а по семейной ипотеке — с 3,1 до 3,4 триллиона.

Ипотеку по льготной ставке до 8% в новостройке может оформить любой совершеннолетний житель без ограничений по возрасту и семейному положению. Программа продлена до 1 июля 2024 года. Перечень банков — участников программы.

Семейная ипотека подразумевает кредит со ставкой 6%. Максимальная сумма кредита в Подмосковье составляет 12 миллионов рублей. Список банков — участников программы

Кредит для IT-специалистов можно оформить под 5% годовых. Стать участником программы может житель Подмосковья, работающий в компании, которая аккредитована Минцифрой России. Стаж должен составлять не менее трех месяцев. Список банков— участников программы.