Более 26 тысяч девятиклассников написали ГИА в Подмосковье

Сегодня в Московской области более 26 тысяч девятиклассников написали экзамены государственной итоговой аттестации по истории, физике, биологии и химии.

«Экзамены прошли в 434 пунктах проведения, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. Экзамены прошли без нарушений, в штатном режиме», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

За ходом проведения экзаменов наблюдали 692 аккредитованных общественных наблюдателя.

«Больше всего девятиклассников сдавали биологию — более 13 тысяч человек. Следующая по популярности сегодня шла физика — ее написали 6,5 тысяч. Результаты экзаменов ребята узнают не позднее 15 июня», — отметила Каклюгина.

Резервные дни для тех, кто не смог пройти экзамен в основной период, назначены на 4 июля, 6 июля, 8 июля и 9 июля.