Подмосковье 16 января 2024, 14:12 Более 26 тысяч человек посетили парк Толстого в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Парк имени Льва Толстого в Химках посетили более 26 тысяч человек с начала 2024 года. Пик посещаемости пришелся на 31 декабря и 1 января. За эти два дня в парке побывали около семи тысяч человек.

Всю зиму для гостей зоны отдыха проходят интерактивные мероприятия, выставки и мастер-классы.

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«Парк имени Толстого на протяжении уже многих лет является одним из самых посещаемых в городском округе. Разнообразные локации, площадки для отдыха и досуга, фестивали, которые проходят в парке независимо от времени года, делают его одним из самых популярных не только среди местных жителей, но также и среди гостей из других городов Подмосковья», — рассказал депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

В новогодние праздники в парке проходили концерты и анимационные программы с героями сказок. Любой желающий мог поучаствовать в конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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