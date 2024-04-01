Подмосковье 01 апреля 2024, 23:11 Более 26 миллионов рублей заплатили нарушители чистоты в Подмосковье в марте ГУСТ МО

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Сумма штрафов по упрощенной системе в марте превысила 26 миллионов рублей. Всего сотрудники ГУСТ Московской области вынесли 376 административных постановлений, 185 из которых получили водители большегрузных автомобилей за незаконную перевозку строительного мусора.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, штрафы пришлось заплатить автомобилистам, оставляющим свои машины в неположенных местах, например, возле мусорных контейнеров или в зонах зеленых насаждений.

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Как отметили в ведомстве, система камер видеонаблюдения «Безопасный регион» позволяет легко обнаружить нарушителей, и от ответственности не удается уйти никому.

Так, например, в Красногорске четыре организации получили штрафы за ненадлежащее содержание тротуаров, внутриквартальных проездов и парковок во дворах на бульваре Космонавтов, улицах Карбышева, Королева и Панфилова, а также в поселке Нахабино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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