Подмосковье 20 января 2024, 18:27 Более 2500 зрителей посетили матч «Легенд хоккея» с жителями Коломны Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Матч между «Легендами хоккея» и сборной жителей городского округа состоялся в Коломне. Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 7:6. Мероприятие посетили свыше 2,5 тысячи зрителей.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркнул, что событие стало настоящим праздником спорта.

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«Матч наших легендарных хоккеистов с любительской сборной жителей округа посетили свыше 2500 зрителей», — указал Дмитрий Абаренов.

Неизменный тренер команды «Легенд» двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев рассказал, что спортсмены впервые побывали на льду в Коломне. Он поблагодарил организаторов и поздравил всех православных с Крещением.

​«Также хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за этот замечательный проект, это с его подачи мы уже объехали всю Московскую область», — подчеркнул Александр Якушев.

В ходе мероприятия для гостей организовали мастер-классы, а также многочисленные конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие дети.

Глава городского округа Александр Гречищев напомнил, что каток был установлен по поручению губернатор Андрея Воробьева. Он отметил, что спортивный объект пользуется большой популярностью у местных жителей.

​«С момента его открытия здесь прокатились более 10 тысяч человек. Хочу поблагодарить губернатора за этот подарок, а также всех хоккеистов, которые принимают участие в этом важном проекте, нацеленном на популяризацию спорта и развитие хоккея. Спасибо, что вы с нами», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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