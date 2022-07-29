Более 250 жителей Подмосковья задали вопросы по ЖКХ через QR-коды

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья напомнили жителям региона, насколько удобно стало решать многие проблемы онлайн. Можно просто отсканировать QR-код при помощи смартфона — и задать любой вопрос по начислениям за ЖКУ. Ответ приходит в течение пяти дней.

Таким способом связи с МинЖКХ уже воспользовались более 250 жителей Подмосковья. Никто из них не остался один на один со своим вопросом — каждому направили ответ на интересующую его тему.

Большинство жителей Московской области получают единый платежный документ, в котором собраны все начисления за жилищно-коммунальные услуги.

«Многие помнят время, когда каждый месяц мы вынимали из своих почтовых ящиков ворох счетов — за свет, за газ, за электроэнергию, за жилищные услуги. Все они были с разными способами и сроками оплаты. Мы помним неприятные ситуации, когда жители добросовестно платили по счетам, а потом им неожиданно могли отключить свет или воду за долги управляющей компании перед поставщиками ресурсов», — отметил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он рассказал, что девять лет назад в Подмосковье создали единый счет, поэтому жителям стало гораздо удобнее и проще оплачивать все в срок. Кроме того, можно оплатить услуги ЖКХ онлайн без комиссии и получить некоторые бонусы от партнеров программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе программы социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют завершить до конца этого года.