Более 250 выпускников Балашихи получили золотые медали

По всей стране закончился учебный год, и некоторые выпускники школ показали выдающиеся результаты в учебе. Сразу 253 выпускника в подмосковной Балашихе получили золотые медали. Их детям вручал председатель областной думы Игорь Брынцалов, а также депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев и глава городского округа Сергей Юров.

Праздничное мероприятие состоялось в ДК «Балашиха» 24 июня. Выпускников также поздравили депутат Мособлдумы Николай Черкасов, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

Игорь Брынцалов сказал, что день вручения медалей стал настоящим праздником успеха для каждого выпускника-отличника. Они смогли достигнуть высоких результатов в учебе и стать основой для будущего всей нашей страны.

«За 11 лет вы прошли весь путь вместе со своими преподавателями, родителями, родными и близкими, которые помогали вам достичь этого результата. Я желаю, чтобы вы стремились к тому, чтобы развиваться. Достигайте новых горизонтов, ставьте перед собой максимальные цели», — сказал Игорь Брынцалов.

За 2022 год 43 выпускника одиннадцатого класса в Балашихе смогли сдать единый государственный экзамен на высший балл — 100 баллов. Двое из них набрали такое количество баллов по двум и больше предметам.

Сергей Юров отметил, что впереди у каждого медалиста еще множество личных побед, а также просто очень интересная жизнь, полная хороших друзей и радостных встреч. Он пожелал им не сдавать ту высокую планку, которую они успели поставить себе в школьные годы.

«Золотая медаль — это хороший фундамент. Вам, конечно же, предстоит еще много чего сделать для того, чтобы и дальше держать этот темп, добиваться нового, самого лучшего — у вас все для этого есть. Я вам желаю, чтобы у вас в жизни все получалось, находилось только самое лучшее, чтобы рядом были только надежные, настоящие друзья», — сказал Сергей Юров. Он поздравил всех выпускников, их преподавателей и родителей, а также поблагодарил их за большой труд во время учебы.

В этом году в школах Балашихи 2149 выпускников. Для них пройдет масштабный выпускной бал, который состоится на площади перед Ледовым дворцом «Арена „Балашиха“» 25 июня.