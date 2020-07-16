Более 250 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

С начала 2020 года санитарная авиация Московской области выполнила 254 вылета. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

«Санавиация применяется для помощи пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях и позволяет оперативно транспортировать пациента, которому требуется экстренная медицинская помощь, в специализированные медорганизации. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или загруженного дорожного трафика. Только в этом году в медицинские учреждения с помощью вертолетов было доставлено 249 пациентов», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в травмоцентры первого, самого высокого, уровня и ожоговый центр.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Московской области введены в работу пять вертолетных площадок для санитарной авиации — в Подольской городской клинической больнице и горбольнице № 2 Подольска, в Мытищинской городской клинической больнице, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах и Клинской горбольнице.