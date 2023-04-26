Подмосковье 26 апреля 2023, 13:04 Более 250 тысяч жителей Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству министерство благоустройства

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Онлайн-голосование по выбору общественных территорий для обновления в 2024 году продолжается в Подмосковье. Свое мнение выразили уже более 250 тысяч человек.

«Мы шестой год проводим масштабную работу по формированию комфортной городской среды в Подмосковье. Отдельное внимание уделяем мнению жителей, ведь места для создания городских точек притяжения должны выбираться при тесном контакте с ними», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Жители активно участвуют в онлайн-голосовании. В каждом округе на выбор предлагаются несколько общественных пространств, которые могут быть благоустроены в 2024 году, и участникам опроса нужно выбрать одно из них.

Отбор общественных территорий стартовал 15 апреля и продлится до 31 мая. На обсуждение вынесены 248 объектов в 56 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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