Подмосковье 06 апреля 2023, 10:35 Более 250 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости поступило в Росреестр Подмосковья в марте Фото Минимущества

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В марте в Управление Росреестра по Московской области получило более 250 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия, из них — более 125 тысяч поступили в электронном виде.

«Электронизация направлена на сокращение сроков предоставления государственных услуг Росреестра, а также на создание комфортных условий для граждан, повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения процедур ведения бизнеса», — отметила начальник отдела организации и контроля Росреестра в Подмосковье Ольга Козлова.

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Так, за месяц на регистрацию ипотеки жители подали 16,3 тысячи заявлений, на регистрацию договоров долевого участия — свыше 5,2 тысячи.

Жителям Подмосковья напоминают, что с 1 марта 2023 года достоверность выписки из Единого государственного реестра недвижимости можно проверить с помощью специального QR-кода на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в округе появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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