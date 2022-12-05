Подмосковье 05 декабря 2022, 10:34 Более 250 тысяч семей из Подмосковья оформили выплаты на детей онлайн с начала года

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Выплата на детей от трех до семи лет — одна из самых популярных мер поддержки родителей в Подмосковье. С начала года более 250 тысяч семей оформили такое пособие через «Госуслуги».

«Ежемесячная выплата входит в топ-5 по популярности в 2022 году. За пособием обратились более четверти миллиона раз», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Информация по услуге «Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» доступна на портале госуслуг Московской области. Подать заявление просто. Это можно сделать как с домашнего устройства, так и в МФЦ, где сотрудники готовы прийти на помощь.

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Выплата назначается родителям в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает 13 580 рублей. Если обращаться за пособием в 2023 году, то размер дохода на каждого члена семьи не должен быть больше 16 223 рублей. Размер выплаты в 2022 году составляет 6765 рублей, а в 2023-м будет равен 7868 рублям.

Еще 133 тысячи семей в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 2022 году. На эти цели выделили более 390 миллионов рублей.

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