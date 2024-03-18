Подмосковье 18 марта 2024, 14:08 Более 250 тысяч человек приняли участие в масленичных гуляниях в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Масленичные народные гуляния прошли в 90 парках Подмосковья. Праздничные мероприятия в рамках программы «Заходите на блины!» посетили более 250 тысяч жителей и гостей региона.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждали увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов, театрализованные представления, маскарад и главное действо праздника — сожжение чучела зимы.

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Также все желающие смогли попробовать продукцию подмосковных фермеров и купить памятные сувениры от мастеров декоративно-прикладного искусства на ярмарках, которые работали во всех парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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